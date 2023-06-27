...

Jenazah Korban Pesawat Jatuh Tiba di Jayapura

Sakti Karuru/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 27 Juni 2023 21:57 WIB
Petugas dan kerabat mengangkat peti berisi jenazah korban jatuhnya pesawat SAM Air
Petugas dan kerabat mengangkat peti berisi jenazah korban jatuhnya pesawat SAM Air
Petugas dan kerabat mengangkat peti berisi jenazah korban jatuhnya pesawat caravan PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) dengan register PK-SMW yang jatuh di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan tiba di RS Bhayangkara untuk proses identifikasi, Kota Jayapura, Papua, Selasa 27 Juni 2023. 
 
Sebanyak 21 personel tim DVI Polda Papua yang disiapkan untuk identifikasi enam korban pesawat caravan PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) dengan register PK-SMW yang jatuh di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan dan akan diserahkan ke pihak keluarga. 
 
(ANTARA FOTO/Sakti Karuru) (ddk)

(Sakti Karuru/ANTARA FOTO)

