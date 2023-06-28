...

Eksplorasi Wisata Semarang Para Pemburu Angin dengan Bersepeda

MPI, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 05:05 WIB
Pesepeda saat mengekplorasi Semarang sejauh 50 kilometer.
Pesepeda saat mengekplorasi Semarang, Jawa Tengah sejauh 50 kilometer. GNFY Indonesia mendukung pergerakan ekonomi Indonesia, dengan menjelajah jalur pariwisata yang ada di Kota Semarang termasuk Lawang Sewu.

 

"Semarang terkenal dengan komunitas dan klub  sepedanya. Di kota ini setiap tahunnya ada lomba seri nasional balap sepeda yang menjadi barometer bagi atlet-atlet usia dini, yaitu lomba Tugu Muda Semarang," kata Group Leader GFNY Indonesia, M. Mahful,"selain bahwa banyak lokasi di Semarang yang menjadi episentrum pegiat roadbike di pagi hari."

 

Lokasi yang dimaksud misalnya Simpang Lima  Semarang, Banjir Kanal Barat, hingga Velodrome Diponegoro. Karena itulah, GRI ke-8 ini mencoba menjelajah jalur favorit para 'pemburu angin' Kota Semarang.

(MPI)

