Prabowo dan Wapres Ma'ruf Amin Jadi Saksi Pernikahan Putri Bamsoet

Dokumentasi Prabowo Subianto, Jurnalis · Minggu 02 Juli 2023 16:55 WIB
Prabowo menjadi saksi pernikahan putri Bamsoet.
Prabowo berfoto bersama dengan pengantin.
Prabowo berfoto bersama dengan tamu undangan.
Prabowo menjadi saksi pernikahan putri Bamsoet.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menjadi saksi pernikahan putri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Debby Pramestya Putri dengan Nurul Farouq Fadillah di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (2/7/2023). 

 

Mengenakan setelan jas dan kopiah hitam, Prabowo menjadi saksi bersama Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. 

 

Kehadiran Prabowo pun disambut keluarga besar Bambang Soesatyo. Politisi Partai Golkar itu menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan Menhan menjadi saksi pernikahan putrinya. 

 

"Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa pada Pak Prabowo sebagai salah satu tokoh yang saya kagumi, berkenan menjadi saksi dari pernikahan putri saya, Debby Pramestya Putri," kata sosok yang akrab disapa Bamsoet. 

 

Ia pun berharap kehadiran dua tokoh bangsa sebagai saksi pernikahan tersebut bakal memberikan motivasi khsusus bagi kedua mempelai dalam menjalani kehidupan ke depan. 

 

"Saya berharap kehadiran beliau dengan ketokohan, dan Pak Wakil Presiden, Prof. Dr. Ma'ruf Amin bisa memberikan spirit atau motivasi kepada anak-anak saya yang hari ini menikah," ujar Bamsoet. 

 

Sebelum menggelar pernikahan putrinya, Bamsoet sempat menyambangi kediaman Prabowo di Jakarta Selatan pada 18 Mei lalu. Saat itu, ia mengajak Debby dan Farouq untuk meminta doa restu serta mengundang Prabowo menghadiri pernikahan keduanya.

 

(Foto: Dok Prabowo Subianto) (hru)

(Dokumentasi Prabowo Subianto)

