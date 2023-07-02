Pemain film Petualangan Anak Penangkap Hantu berfoto dalam acara flashmob saat car free day di Jakarta, Minggu (2/7/2023).



Rumah produksi MNC Pictures kembali garap film bergenre petualangan dan anak berjudul Petualangan Anak Penangkap Hantu (PAPH). Film ini bisa ditonton dari segala usia karena ceritanya lucu dan punya unsur edukasi yang mendalam.



Lewat genrenya kali ini, film PAPH tegaskan soal keberanian bagi para penonton khususnya anak-anak. Diikuti tagline-nya yaitu #SaatnyaHantuTakutAnakAnak



Petualangan Anak Penangkap Hantu menceritakan perjalanan kelompok anak-anak pemberani memberantas kejadian aneh di sebuah desa. Untuk mengisi alur ceritanya semakin ciamik, film PAPH diperankan oleh aktor cilik berbakat seperti Muhammad Adhiyat (Zidan), Muzakki Ramdhan (Rafi), dan Giselle Tambunan (Chacha). Ketiganya membuat sebuah klub bernama APH (Anak Penangkap Hantu). Bersama klubnya ini mereka menulusuri beragam kejadian aneh yang harus diselesaikan.

Saksikan film Petulangan Anak Penangkap Hantu pada 31 Agustus 2023 di Bioskop Tanah Air. Pastikan follow @mncp_movie dan @petualangan.aph untuk dapat info menarik lainnya, ya!

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

