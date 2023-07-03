Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo saat menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Senin (3/7/2023). Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo siap memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini (3/7/2023).

Dito akan dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Persiapan sih gaada ya, karena memang ya ini justru ini mau ngobrol lah, mau tau juga yang pasti kami siap dan sebagai warga negara yang taat hukum apalagi kami masih muda, walaupun ada dinamika seperti ini ada nama disebut dan juga itu sudah sepatutnya kami hadir dan yakin bahwa kami gak kenapa-napa ya kami pede aja,” ujar Dito kepada awak media.

