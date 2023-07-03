...

Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Menpora Dito Siap Diperiksa Kejagung

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 14:30 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ariotedjo saat menjawab pertanyaan wartawan.
Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ariotedjo saat menjawab pertanyaan wartawan.
Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ariotedjo saat menjawab pertanyaan wartawan.
Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ariotedjo saat menjawab pertanyaan wartawan.
A A A

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo saat menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Senin (3/7/2023). Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo siap memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini (3/7/2023).

 

Dito akan dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

 

“Persiapan sih gaada ya, karena memang ya ini justru ini mau ngobrol lah, mau tau juga yang pasti kami siap dan sebagai warga negara yang taat hukum apalagi kami masih muda, walaupun ada dinamika seperti ini ada nama disebut dan juga itu sudah  sepatutnya kami hadir dan yakin bahwa kami gak kenapa-napa ya kami pede aja,” ujar Dito kepada awak media.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Keluarga Arya Daru Desak Bareskrim Ambil Alih dan Gelar Perkara Khusus

Keluarga Arya Daru Desak Bareskrim Ambil Alih dan Gelar Perkara Khusus

Roy Suryo dan Tim Hukum Desak Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Roy Suryo dan Tim Hukum Desak Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Pramono Anung Sambangi KPK untuk Konsultasi Soal Pemberantasan Korupsi

Pramono Anung Sambangi KPK untuk Konsultasi Soal Pemberantasan Korupsi

Sidang Lanjutan Kasus TPPU, Nikita Mirzani Sampaikan Nota Pembelaan di PN Jaksel

Sidang Lanjutan Kasus TPPU, Nikita Mirzani Sampaikan Nota Pembelaan di PN Jaksel

Disdukcapil DKI Gelar Jemput Bola Perekaman e-KTP bagi Pelajar SMKN 32 Jakarta

Disdukcapil DKI Gelar Jemput Bola Perekaman e-KTP bagi Pelajar SMKN 32 Jakarta

Edukasi Perempuan Pahami Perbedaan Weight Loss dan Fat Loss di Masa Menopause

Edukasi Perempuan Pahami Perbedaan Weight Loss dan Fat Loss di Masa Menopause

Cari Berita Lain Di Sini