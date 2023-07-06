Rangkaian kereta LRT saat tiba di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (6/7/2023). PT KAI (Persero) melakukan uji coba LRT Jabodebek bersama awak media jelang uji coba terbatas untuk masyarakat pada 12 Juli 2023 mendatang.



Keberangkatan dimulai dari Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat menuju Stasiun Jatimulya, Kabupaten Bekasi yang ditempuh dengan waktu 48 menit.



Pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menaiki LRT dengan tarif Rp 1 dibuka mulai 10 Juli 2023. Pendaftaran sendiri dapat dilakukan melalui akun sosial media LRT Jabodebek.



Sebagai informasi, selama uji coba berlangsung kuota penumpang LRT Jabodebek akan dibatasi. Saat uji LRT Jabodebek hanya akan mengangkut sebanyak 150 sampai 200 orang penumpang per hari.



Nantinya penumpang bisa turun di stasiun mana saja (total ada 18 stasiun). Namun, pemberangkatan hanya ada di tiga stasiun, yakni stasiun Harjamukti, Dukuh Atas dan Jatimulya.



(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)