Sejumlah warga menenun kain tradisional Sasak saat mengikuti acara festival kerajinan tenun yang bertajuk Begawe Jelo Nyesek (kerajinan menenun masal) di Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Praya, Lombok Tengah, NTB, Sabtu (8/7/2023).

Festival kerajinan tenun yang ditargetkan memecahkan rekor MURI tersebut diikuti 2.023 penenun yang melakukan proses penenunan kain tradisional Sasak Lombok secara bersama-sama untuk mengenalkan kain tenun, melestarikan budaya menenun, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke desa wisata tenun Sukarare.

(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/YU) (hru)

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)