...

Festival Kerajinan Tenun Sasak Lombok Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 08 Juli 2023 11:21 WIB
Sejumlah warga menenun kain tradisional Sasak.
Sejumlah warga menenun kain tradisional Sasak.
Sejumlah warga menenun kain tradisional Sasak.
A A A

 

 

Sejumlah warga menenun kain tradisional Sasak saat mengikuti acara festival kerajinan tenun yang bertajuk Begawe Jelo Nyesek (kerajinan menenun masal) di Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Praya, Lombok Tengah, NTB, Sabtu (8/7/2023). 

 

Festival kerajinan tenun yang ditargetkan memecahkan rekor MURI tersebut diikuti 2.023 penenun yang melakukan proses penenunan kain tradisional Sasak Lombok secara bersama-sama untuk mengenalkan kain tenun, melestarikan budaya menenun, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke desa wisata tenun Sukarare. 

 

(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/YU) (hru)

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Industri untuk Majukan Ekosistem Media Digital

Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Industri untuk Majukan Ekosistem Media Digital

Peringati Hari Santri Nasional, Santri Al-Hidayah Cinere Laksanakan Doa Bersama dan Pawai Meriah

Peringati Hari Santri Nasional, Santri Al-Hidayah Cinere Laksanakan Doa Bersama dan Pawai Meriah

Konferensi Pers Festival Musikal Indonesia: Ajang Kreativitas Seniman Teater Musikal Tanah Air

Konferensi Pers Festival Musikal Indonesia: Ajang Kreativitas Seniman Teater Musikal Tanah Air

Saksi CMNP Kembali Jawab Tak Tahu, Hotman Paris Sebut Transaksi Jual Beli: Menang Telak 12-0!

Saksi CMNP Kembali Jawab Tak Tahu, Hotman Paris Sebut Transaksi Jual Beli: Menang Telak 12-0!

Diplomasi Berkelanjutan: Tanggung Jawab Global di Masa Depan yang Tak Pasti

Diplomasi Berkelanjutan: Tanggung Jawab Global di Masa Depan yang Tak Pasti

Kurikulum Berbasis Industri Bantu Lulusan Kampus Tembus Dunia Kerja

Kurikulum Berbasis Industri Bantu Lulusan Kampus Tembus Dunia Kerja

Aksi Pesenam Putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Aksi Pesenam Putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Gubernur DKI Jakarta Resmikan Bunda Clinic MRT Dukuh Atas untuk Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Gubernur DKI Jakarta Resmikan Bunda Clinic MRT Dukuh Atas untuk Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Cari Berita Lain Di Sini