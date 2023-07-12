Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) saat mengikuti uji coba terbatas LRT Jabodebek di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Kementerian Perhubungan mulai melakukan uji coba terbatas LRT Jabodebek yang terbagi dalam dua tahapan operasional, yakni tahap pertama berlangsung mulai 12 Juli sampai 26 Juli 2023 dengan penumpang undangan berasal dari unsur kementerian/lembaga, jurnalis/media, dan komunitas.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dimulai pada 27 Juli sampai 15 Agustus 2023 dengan penumpang undangan yang berasal dari masyarakat umum.

(Arif Julianto/okezone)