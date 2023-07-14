...

MotoGP Mandalika Digelar 11 Agustus 2023, Tiket Termahal Dibanderol Rp20 Juta

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 11:13 WIB
Adapun harga tiket termahal MotoGP Mandalika 2023 dibanderol dengan harga Rp20 juta untuk Premier Class.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan pemaparan dalam peluncuran MotoGP dan ARRC 2023 di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

 

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development (ITDC) menyampaikan penyelenggaraan event balap internasional MotoGP 2023 Indonesian GP pada 13-15 Oktober 2023 dan Asia Road Racing Championship (ARRC) pada 11-13 Agustus 2023  di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2023 akan resmi dijual pada 17 Juli 2023.

 

Adapun harga tiket termahal MotoGP Mandalika 2023 dibanderol dengan harga Rp20 juta untuk Premier Class. Sedangkan harga termurah senilai Rp250 ribu untuk kelas Festival di hari kedua rangkaian MotoGP Mandalika 2023.

(Arif Julianto/okezone)

