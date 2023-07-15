...

Festival Kuliner Aceh Diikuti 150 UMKM

Irwansyah Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 15 Juli 2023 10:18 WIB
Peserta menata rempah-rempah untuk bumbu masakan.
Peserta menata rempah-rempah untuk bumbu masakan pada Aceh Culinary Festival (festival kuliner Aceh) 2023 di Banda Aceh, Aceh, Jumat (14/7/2023). Festival kuliner Aceh yang diikuti 150 umkm dari 11 kabupaten/kota dan sembilan provinsi di pulau Sumatera, Banten dan DKI jakarta itu merupakan salah satu dari 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2023 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berlangsung hingga 17 Juli mendatang.

 

