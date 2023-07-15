Peserta menata rempah-rempah untuk bumbu masakan pada Aceh Culinary Festival (festival kuliner Aceh) 2023 di Banda Aceh, Aceh, Jumat (14/7/2023). Festival kuliner Aceh yang diikuti 150 umkm dari 11 kabupaten/kota dan sembilan provinsi di pulau Sumatera, Banten dan DKI jakarta itu merupakan salah satu dari 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2023 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berlangsung hingga 17 Juli mendatang.

(ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc) (hru)

(Irwansyah Putra/ANTARA FOTO)