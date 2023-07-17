...

Pembangunan Drainase Sepanjang 2.400 Meter untuk Atasi Banjir di Jakarta Selatan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 17 Juli 2023 18:54 WIB
Sejumlah kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan saluran air atau drainase.
Sejumlah kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan saluran air atau drainase.
Sejumlah kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan saluran air atau drainase.
Sejumlah kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan saluran air atau drainase.
A A A

Sejumlah kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan saluran air atau drainase di Jalan KH Abdullah Syafei, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023). 

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan membangun drainase sepanjang 2.400 meter di empat titik yaitu Jalan Asem Baris Raya, Jalan KH Abdullah Syafei, Jalan Ciputat Raya-Jalan RA Kartini, dan Jalan Kalibata Timur sebagai upaya penanggulangan banjir di wilayah tersebut.

 

Dengan adanya pembangunan drainase tersebut para pengendara disarankan untuk mencari alternatif jalan lain agar tidak terjebak macet.

 

Foto/Aldhi Chandra Setiawan

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Cari Berita Lain Di Sini