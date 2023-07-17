Sejumlah kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan saluran air atau drainase di Jalan KH Abdullah Syafei, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023).

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan membangun drainase sepanjang 2.400 meter di empat titik yaitu Jalan Asem Baris Raya, Jalan KH Abdullah Syafei, Jalan Ciputat Raya-Jalan RA Kartini, dan Jalan Kalibata Timur sebagai upaya penanggulangan banjir di wilayah tersebut.

Dengan adanya pembangunan drainase tersebut para pengendara disarankan untuk mencari alternatif jalan lain agar tidak terjebak macet.

Foto/Aldhi Chandra Setiawan

(Aldhi Chandra Setiawan)