Pelatihan Juru Kampanye untuk Pemenangan Ganjar Pranowo

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2023 19:17 WIB
Kegiatan pelatihan juru kampanye jurkam pemenangan Ganjar Pranowo.
Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Angela Herliani Tanoesoedibjo Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, 
mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Arsjad Rasjid menghadiri kegiatan pelatihan juru kampanye (jurkam) pemenangan Ganjar Pranowo di iNews Tower, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
 
Selain membangun militansi pemenangan, pembahasan peta politik terakhir dan juga strategi komunikasi efektif, segmentasi pemilih serta strategi pemenangan disebut Hasto akan dibahas dalam acara tersebut. Kerja sama partai politik pendukung Ganjar ini juga akan diperluas dalam Pemilu Legislatif. Pemetaan di setiap daerah pemilihan itu juga dilakukan bersama-sama, mengingat presiden terpilih nantinya memerlukan topangan dari parlemen dengan kemenangan 50 persen plus satu lebih.
 
(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)

Cari Berita Lain Di Sini