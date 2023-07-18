Warga berebut gunungan hasil bumi seusai prosesi Tradisi Kirab Sura Girikusumo di Desa Banyumeneng, Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023). Tradisi mengirab jubah pusaka leluhur setempat yang menyebarkan agama Islam sejak sekitar tahun 1828 serta sejumlah gunungan hasil bumi, tumpeng dan 40 kendi berisi air berkah itu untuk menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriyah, sekaligus sebagai wujud rasa syukur masyarakat setempat atas limpahan rezeki yang diberikan Allah SWT.

(ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww) (hru)

(Aji Styawan/Antara Foto)