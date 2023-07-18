...

Berebut Gunungan saat Tradisi Grebeg Sura Girikusumo

Aji Styawan/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2023 19:59 WIB
Keluarga besar ahli waris Sesepuh Dewan Adat Kasepuhan Girikusumo mengirab kotak kayu berisi jubah pusaka.
Warga mengirab gunungan hasil bumi dalam prosesi Tradisi Kirab Sura Girikusumo.
Warga berebut gunungan hasil bumi seusai prosesi Tradisi Kirab Sura Girikusumo.
A A A

Warga berebut gunungan hasil bumi seusai prosesi Tradisi Kirab Sura Girikusumo di Desa Banyumeneng, Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023). Tradisi mengirab jubah pusaka leluhur setempat yang menyebarkan agama Islam sejak sekitar tahun 1828 serta sejumlah gunungan hasil bumi, tumpeng dan 40 kendi berisi air berkah itu untuk menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriyah, sekaligus sebagai wujud rasa syukur masyarakat setempat atas limpahan rezeki yang diberikan Allah SWT. 

 

(ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww) (hru)

(Aji Styawan/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Halte BNN Cawang Transjakarta Mangkrak, Pelat Besi Hilang dan Rangka Berkarat

Halte BNN Cawang Transjakarta Mangkrak, Pelat Besi Hilang dan Rangka Berkarat

Polisi Bongkar Jebakan Investasi Crypto, Tiga Pelaku Diringkus

Polisi Bongkar Jebakan Investasi Crypto, Tiga Pelaku Diringkus

Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif Lewat Sunrise Society Vol. 3

Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif Lewat Sunrise Society Vol. 3

Perkuat Nilai Kemanusiaan dan Inklusivitas Melalui Aksi Donor Darah

Perkuat Nilai Kemanusiaan dan Inklusivitas Melalui Aksi Donor Darah

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Cari Berita Lain Di Sini