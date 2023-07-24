Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka kembali mendampingi Ganjar Pranowo menyapa masyarakat. Usai ikut blusukan Ganjar ke Bogor kemarin, hari ini Minggu (23/7/2023) Wali Kota Solo itu mendampingi bacapres 2024 dari PDIP jalan sehat di Solo.

Penampilan Gibran pagi itu tidak seperti biasanya. Gibran tidak mengenakan baju seragam olahraga seperti saat mendampingi Ganjar di Bogor, pagi itu Gibran mengenakan kemeja hitam putih garis-garis, kemeja yang kerap dipakai Ganjar Pranowo.

"Iya, ini (kemeja hitam putih garis-garis) yang ngasih Pak Ganjar. Disiapkan langsung beliau," kata Gibran.

Saat ditanya alasannya memakai kemeja itu, Gibran hanya tersenyum. Gibran menuturkan, kemeja yang dia pakai merupakan pemberian Ganjar.

"Ini dikasih beliau, dikasih waktu di Bogor kemarin," jawabnya.

Gibran juga mengatakan mendapat banyak wejangan saat mendampingi Ganjar. Meski begitu, ia menolak mengatakan apa wejangan yang didapatkan.

"Ada wejangan, dikasih catatan, dikasih wejangan. Panjang wejangannya," ucapnya.

Gibran juga meminta kepada awak media untuk tidak terlalu mengekspos dirinya saat mendampingi Ganjar. Sebab menurutnya, yang harus mendapat ekspos adalah Ganjar.

"Yang ditonjolkan capresnya saja, aku ndak usah terlalu ketok (kelihatan)," pungkasnya.

Acara jalan sehat yang diinisiasi oleh DPC PDIP Solo ini diikuti oleh belasan ribu peserta. Mereka memenuhi Jl Ir Juanda bersama sanak keluarga.

Ganjar hadir secara langsung untuk melepas peserta jalan sehat di Solo itu. Ia didampingi istri, Siti Atikoh, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, Kepala LKPP, Hendrar Prihadi dan tamu lainnya.

"Saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu semua. Mari kita bersama-sama olahraga agar sehat fisiknya, sehat pikirnya dan sehat dalam bergerak," katanya.

Ganjar mengatakan, banyak pekerjaan rumah yang mendesak diselesaikan di Indonesia. PR itu menurutnya tidak ringan, sehingga harus diselesaikan dengan gotong royong.

"Kita harus bergotong royong dengan kekuatan yang ada. Kekuatan partai, relawan, pendukung dan masyarakat. Semua harus bergerak bersama karena inilah cara kita bersatu. Saya doakan panjenengan semua sehat, salam saya untuk keluarga," pungkasnya.

(MPI)