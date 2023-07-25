...

Akibat Jadi Kurir Narkoba, 2 Anggota TNI AD Begini Nasibnya Sekarang

Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 15:13 WIB
Dua terdakwa kasus narkotika, Serka Adinda Mayrindra Serma Tarmizi menjalani sidang pembacaan tuntutan.
Dua terdakwa kasus narkotika, Serka Adinda Mayrindra (ketiga kiri) dan Serma Tarmizi (keempat kiri) menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (25/7/2023).

 

Oditur Militer menuntut hukuman seumur hidup untuk Serka Adinda Mayrindra (33 tahun) dan hukuman enam tahun penjara untuk Serma Tarmizi (37 tahun) serta keduanya dipecat dari anggota TNI AD atas kasus membawa 20 kilogram narkotika jenis sabu-sabu asal Malaysia.

 

