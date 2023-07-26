...

OTT Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Basarnas

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 23:27 WIB
KPK menetapkan lima tersangka dari OTT terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas.
Tersangka yang merupakan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil (tengah) dibawa menuju ruang konferensi pers pascaterjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/7/2023). 

 

KPK menetapkan lima tersangka dari OTT terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas, dimana dua dari lima tersangka yakni Kepala Basarnas periode 2021-2023 Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto dengan barang bukti uang tunai Rp999,7 juta. 

 

(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa) (hru)

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

