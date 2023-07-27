...

Tradisi Membagikan Nasi Jangkrik Jelang Peringatan 10 Muharram

Yusuf Nugroho/Antara Foto, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 22:23 WIB
Sejumlah pekerja mendinginkan nasi saat persiapan tradisi membagi nasi jangkrik.
Sejumlah pekerja memasak daging kerbau dan kambing.
Sejumlah pekerja memasak daging kerbau dan kambing saat persiapan tradisi membagi nasi jangkrik di kompleks makam Sunan Kudus, Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (27/7/2023). 

 

Panitia tradisi buka luwur Sunan Kudus menyembelih sebanyak 17 kerbau dan 69 kambing untuk leuk sekitar 34.000 bungkus nasi jangkrik yang akan dibagikan pada masayarkat saat hari Asyuro 10 Muharram yang jatuh pada Jumat 28/7/2023, sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

(ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/foc) (hru)

(Yusuf Nugroho/Antara Foto)

