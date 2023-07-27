Sejumlah model memperagakan busana rancangan Ivan Gunawan dalam peragaan busana Jakarta Fashion and Food Festival (JF3) 2023 di Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Gelaran JF3 Fashion Festival 2023 menghadirkan banyak desainer-desainer kenamaan Indonesia. Salah satunya adalah Ivan Gunawan yang turut memamerkan koleksi terbarunya bertajuk Kain Negeri.

Koleksi Ivan Gunawan kali ini diberi nama Restoe Boemi karena menggunakan kain jarik cinde yang biasa digunakan untuk saat momen sakral seorang wanita menjalani prosesi siraman.

“Segala hal kan perlu adanya restu dari bumi termasuk momen pernikahan. Jadi saya beri nama itu untuk koleksi ini,” ujar Ivan saat konferensi pers.

Ivan mengatakan dirinya memilih kain jarik sebagai material utama untuk koleksinya ini karena dia merasa selama ini masyarakat harus usaha lebih untuk bisa menggunakan kain khas Indonesia. Selain memadu padankan outfit, harga bahannya juga cukup mahal.

Dia pun akhirnya memiliki ide untuk membuat koleksi dari bahan kain yang harganya terjangkau, yakni sekitar Rp200 ribuan.

“Saya pilih kain murah karena mau masyarakat dapat influence dari yang saya buat. Kalau nggak bisa beli koleksi saya, bisa mengambil ide untuk membuat busana dari koleksi yang saya buat,” jelasnya.

Ivan Gunawan menghadirkan 12 koleksi dan beberapa di antaranya menggunakan teknik pleated dengan sentuhan batik tulis. Warna-warna yang digunakan juga sangat beragam.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)