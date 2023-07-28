...

Danpuspom TNI dan KPK Koordinasi Soal Kasus Dugaan Korupsi yang Melibatkan Kepala Basarnas

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 23:49 WIB
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda TNI Agung Handoko (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023). 

 

Pertemuan tersebut membahas koordinasi Puspom TNI dengan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Periode 2021- 2023 Marsdya TNI Henri Alfiandi, menjadi tersangka terkait tender proyek pengadaan peralatan di Basarnas yang merugikan negara Rp88,3 miliar.

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)

Cari Berita Lain Di Sini