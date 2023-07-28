Potret Zeda Salim usai menjalani interview di iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/7/2023). Seorang public figure Zeda Salim kini sedang membuat heboh dunia maya lantaran pemberitaannya yang mengalami KDRT hingga tidak diizinkan hamil oleh sang suami.

Zeda yang saat ini menyandang status sebagai istri kedua pun menuturkan bahwa dirinya sama sekali tidak mendapatkan hak nya menjadi seorang istri, bahkan mantan presenter tersebut juga mengaku dirinya dijadikan istri hanya untuk menjadi pemuas suaminya selama 2 tahun menikah.

“Saya menikah 2021 ya, sampai sekarang 2023 ini status saya masih menggantung, jadi diawal 2021 itu saya sudah mendapat penelantaran, penelantaran dalam arti saya tidak ditemui, tidak dinafkahi lahir batin secara layak gitu ya, paling ketemu itu Cuma sejam dua jam udah saya ditinggal pulang,” ucap Zeda Salim

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)