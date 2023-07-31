Massa dari Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kota Tasikmalaya mengelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (31/7/2023).

Mereka menolak wacana sekolah sehari penuh atau full day school yang diberlakukan pada lembaga pendidikan negeri dan mendesak kepada pemerintah daerah untuk menginstruksikan SD Negeri untuk mengefektifkan jam pembelajaran serta agar siswa-siswi Diniyah Takmiliyah datang ke Madrasah tepat waktu.

(Adeng Bustomi/ANTARA FOTO)