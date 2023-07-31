...

Guru Madrasah Tolak Wacana Full Day School

Adeng Bustomi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 15:06 WIB
Guru madrasah menolak wacana sekolah sehari penuh atau full day school.
Massa dari Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kota Tasikmalaya mengelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (31/7/2023).

 

Mereka menolak wacana sekolah sehari penuh atau full day school yang diberlakukan pada lembaga pendidikan negeri dan mendesak kepada pemerintah daerah untuk menginstruksikan SD Negeri untuk mengefektifkan jam pembelajaran serta agar siswa-siswi Diniyah Takmiliyah datang ke Madrasah tepat waktu.

 

(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nym) (hru)

 

(Adeng Bustomi/ANTARA FOTO)

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

RCTI+ Gandeng Shopee, Belanja Online Bisa Sambil Nonton Drama

Liliana Tanoesoedibjo Hadiri The Alpha Under 40 2025, Apresiasi 16 Figur Muda Inspiratif

Diperiksa sebagai Tersangka, Roy Suryo dan Rismon Penuhi Panggilan Polda

Revitalisasi Cibubur Junction, Hadirkan Konsep dan Wajah Baru

Peringati Hari Kesehatan Nasional, Aktivis SOS Tolak Intervensi Industri Tembakau

