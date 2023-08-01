Tim SAR gabungan membongkar peralatan yang digunakan pada proses penyelamatan penambang emas yang terjebak di dalam lubang galian tambang emas, di Desa Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (1/8/2023).

TIm SAR gabungan bersama Forkompimda Kabupaten Banyumas, Jateng, memutuskan untuk menutup operasi penyelamatan delapan penambang emas yang terjebak pada hari ketujuh, karena tidak ada perkembangan dalam proses penyedotan air dalam lubang galian tambang yang menyulitkan proses evakuasi.

