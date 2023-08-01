...

Penutupan Operasi SAR Penambang Emas Banyumas yang Terjebak

Idhad Zakaria/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 13:22 WIB
TIm SAR gabungan bersama Forkompimda Kabupaten Banyumas, Jateng, memutuskan untuk menutup operasi penyelamatan.
TIm SAR gabungan bersama Forkompimda Kabupaten Banyumas, Jateng, memutuskan untuk menutup operasi penyelamatan.
Tim SAR gabungan membongkar peralatan yang digunakan pada proses penyelamatan penambang emas yang terjebak di dalam lubang galian tambang emas, di Desa Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (1/8/2023).

 

TIm SAR gabungan bersama Forkompimda Kabupaten Banyumas, Jateng, memutuskan untuk menutup operasi penyelamatan delapan penambang emas yang terjebak pada hari ketujuh, karena tidak ada perkembangan dalam proses penyedotan air dalam lubang galian tambang yang menyulitkan proses evakuasi. 

 

(ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/aww) (hru)

(Idhad Zakaria/ANTARA FOTO)

