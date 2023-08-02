Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ibu Negara Iriana (tengah) dan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Wury Estu Handayani (kanan) memerhatikan seorang pembatik usai membuka Gelar Batik Nusantara 2023 di Senayan Park, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Gelar Batik Nusatara yang sempat vakum selama tiga tahun akibat pandemi COVID-19 itu mengangkat tema batik bangkit, sebagai bentuk semangat untuk memajukan industri batik tanah air.

(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp) (hru)

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)