Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam acara Istana Berkebaya di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (6/8/2023).

Peragaan busana kebaya encim dari Betawi yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut diikuti oleh 401 peserta dari para menteri perempuan di Kabinet Indonesia Maju (KIM), istri menteri yang tergabung dalam anggota OASE KIM, duta besar negara sahabat, hingga masyarakat.

(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz) (hru)

(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)