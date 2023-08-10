Petugas memandu pesawat C130J-30 Super Hercules A-1343 saat tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Kedatangan unit ketiga dari lima pesawat C130J-30 Super Hercules pesanan Kementerian Pertahanan itu nantinya akan ditempatkan di Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma untuk melaksanakan tugas-tugas TNI AU dalam mendukung angkutan udara, baik untuk misi operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) dengan kemampuan membawa beban maksimal hingga mencapai 20ribu kilogram.

(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom) (hru)

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)