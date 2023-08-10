...

Kasus Narkotika, Begini Nasib Serma Tarmizi dan Serka Adinda Mayrindra yang Telah Diputus Hakim

Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 10 Agustus 2023 18:42 WIB
Polisi Militer menggiring mantan dua anggota TNI AD yang menjadi terpidana kasus narkotika.
Terpidana kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 kg, Serma Tarmizi depan dan Serka Adinda Mayrindra.
Dua personel TNI AD yang menjadi terpidana kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 kg, Serma Tarmizi (depan) dan Serka Adinda Mayrindra (kedua belakang) usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (10/8/2023). 

 

Majelis Hakim memutuskan hukuman seumur hidup untuk Adinda Mayrindra dan sepuluh tahun penjara untuk Tarmizi dengan denda RP1 miliar atau subsider 6 bulan kurungan serta keduanya dipecat dari TNI. 

 

