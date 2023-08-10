Kesehatan merupakan aset berharga yang harus dijaga dengan baik. Salah satu tantangan besar dalam era modern ini adalah meningkatnya jumlah kasus diabetes di seluruh dunia. Akibat pandemi yang terjadi tiga tahun lalu, membawa perubahan pada gaya hidup anak muda menjadi lebih sering mengkonsumsi makanan ringan dan minuman yang mengandung gula tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan mencegah diabetes melalui edukasi yang tepat.

Berdasarkan data Kemenkes RI dan Good Stats Nasional 2023, sekitar 40% masyarakat Indonesia biasa menyantap makanan manis dan 61% mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari, hal ini menjadi salah satu akibat Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara ASEAN dengan penyandang diabetes tertinggi di dunia. Selain itu, pada tahun 2023 penyandang diabet berumur di bawah 18 tahun melonjak sebesar 70 kali lipat dari tahun 2010.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah diabetes di kalangan anak muda, mahasiswa MKTC24-2SP LSPR bersama komunitas Sobat Diabet menyelenggarakan kegiatan edukatif yang dikemas secara fun dan colorful bernama “Diabetter : Better Life With Less Sugar”. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan kewaspadaan akan bahaya diabetes serta membangun kesadaran anak muda agar terhindar dari diabetes dini. Selain itu, melalui acara ini juga menjadi wadah bagi para teman-teman penyandang diabetes untuk mendapatkan dukungan dari sesama pejuang diabetes.

Topik acara yang dibawakan pada talkshow yaitu seputar diabetes dan gaya hidup sehat, serta makanan sehat dengan kandungan gula yang rendah untuk membangun kesadaran anak muda agar terhindar dari diabetes dini. Selanjutnya, terdapat aktivitas olahraga yang sedang populer di kalangan anak muda yaitu pound fit dan body combat, cek gula darah secara gratis.

Graciella Irawan, mahasiswi LSPR dan merupakan ketua pelaksana acara "Diabetter: Better Life With Less Sugar" mengharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta perubahan bagi anak muda untuk memiliki pola hidup yang lebih sehat dan lebih waspada terhadap penyakit diabetes. “Kita ingin memberikan edukasi kepada anak-anak muda bahwa gaya hidup sehat dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Mari lakukan perubahan untuk diri kita demi masa depan yang lebih cerah,” ujar Graciella.

(Heru Haryono)