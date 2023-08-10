Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi, dan Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo, Rizwan Alamsjah meninjau stand pameran usai pembukaan Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD City, Tangernag, Banten, Kamis (10/8/2023).

Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang ke 30 ini mengusung tema Future Now. Sebanyak 34 merek kendaraan penumpang dan komersial di hadirkan dalam pameran ini, selain kendaraan roda empat tersebut, ada lebih dari 100 merek dari sepeda motor dan industri pendukung juga hadir di GIIAS 2023 yang akan berlangsung pada 10-20 Agustus 2023.

(Arif Julianto/okezone)