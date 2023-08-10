...

Airlangga Hartarto Buka Pameran Otomotif GIIAS 2023

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 10 Agustus 2023 13:02 WIB
Pameran otomotif GIIAS 2023 akan berlangsung pada 10-20 Agustus 2023.
Pameran otomotif GIIAS 2023 akan berlangsung pada 10-20 Agustus 2023.
Pameran otomotif GIIAS 2023 akan berlangsung pada 10-20 Agustus 2023.
Pameran otomotif GIIAS 2023 akan berlangsung pada 10-20 Agustus 2023.
Pameran otomotif GIIAS 2023 akan berlangsung pada 10-20 Agustus 2023.
A A A

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi, dan Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo, Rizwan Alamsjah  meninjau stand pameran usai  pembukaan Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD City, Tangernag, Banten, Kamis (10/8/2023). 

 

Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang ke 30 ini mengusung tema Future Now. Sebanyak 34 merek kendaraan penumpang dan komersial di hadirkan dalam pameran ini, selain kendaraan roda empat tersebut, ada lebih dari 100 merek dari sepeda motor dan industri pendukung juga hadir di GIIAS 2023 yang akan berlangsung pada 10-20 Agustus 2023.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivitas Pemulung di TPA Galuga, KLHK Tekankan Pentingnya Capping Cegah Mikroplastik

Aktivitas Pemulung di TPA Galuga, KLHK Tekankan Pentingnya Capping Cegah Mikroplastik

ADGI Design Week 2025: Menjembatani Medium, Disiplin, dan Generasi

ADGI Design Week 2025: Menjembatani Medium, Disiplin, dan Generasi

Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum IMA 2025

Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum IMA 2025

PESTA Jakarta Sehat Dorong Upaya Cegah Obesitas dan Diabetes

PESTA Jakarta Sehat Dorong Upaya Cegah Obesitas dan Diabetes

CFD Jakarta Semarak, Pejabat Pusat Lepas Karnaval Peringatan Hari Ikan Nasional 2025

CFD Jakarta Semarak, Pejabat Pusat Lepas Karnaval Peringatan Hari Ikan Nasional 2025

Menuju Indonesia Emas 2045, Kongres II GEMURA Usulkan Reformasi Kelembagaan

Menuju Indonesia Emas 2045, Kongres II GEMURA Usulkan Reformasi Kelembagaan

Lewat BPKH, Indonesia Resmi Ambil Bagian dalam Investasi Proyek King Salman Gate

Lewat BPKH, Indonesia Resmi Ambil Bagian dalam Investasi Proyek King Salman Gate

Transformasi Generasi Muda: Keterampilan dan Sikap Positif sebagai Kunci Siap Kerja

Transformasi Generasi Muda: Keterampilan dan Sikap Positif sebagai Kunci Siap Kerja

Cari Berita Lain Di Sini