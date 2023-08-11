Musisi top di industri musik Tanah Air menggeruduk Ganjar Pranowo saat ia berada di Jakarta, Rabu (9/8/2023) malam.

Mereka sengaja mendatangi Ganjar untuk berdiskusi dan ingin mendengarkan ide dan gagasan Ganjar soal industri kreatif.

Musisi dan pelaku industri kreatif itu dipimpin Adi Adrian 'Kla Project'. Di antara mereka, ada musisi top lain sekaliber Once Mekel eks vokalis Dewa 19, Anang Hermansyah, Thoriq Halilintar, Aldo Sianturi, Andre Hehanusa, Jefry Woworuntu, Lita Zen 'Elfa's Singers', Chica Koeswoyo dan banyak lagi musisi top lainnya.

Para musisi dan pelaku industri kreatif itu berdialog dengan Ganjar tentang problematika industri musik dan industri kreatif di Indonesia. Banyak problem dicurhatkan, seperti persoalan izin, royalti, dukungan pemerintah dan lainnya.

"Iya malam ini teman-teman musisi, konten kreator, pelaku pertunjukan, promotor dan semua pelaku industri kreatif bertemu mas Ganjar. Kita ngobrol banyak untuk melihat gagasannya ke depan terkait sektor ini. Dan dari obrolan malam ini, kami yakin bahwa yang bisa memajukan ekonomi kreatif ya hanya Mas Ganjar. Mas Ganjar jadi tempat berlabuh kami para musisi dan pelaku ekonomi kreatif," kata Adi.

Menurutnya, Ganjar sosok yang bisa membawa masa depan ekonomi kreatif semakin cerah. Tak hanya normatif, Ganjar sangat paham semua hal, tentang problematika para pelaku seni Tanah Air.

"Kita senang sekali, karena Mas Ganjar sangat fasih bicara itu. Soal royalti beliau paham, soal perizinan, teknologi dan lainnya beliau sangat menguasai. Bukan sekedar lip service dan normatif, beliau langsung membahas hal detail dan teknis dengan gambaran yang pas. Kami jadi tambah jatuh cinta dengan beliau," jelasnya.

Hal senada disampaikan Once Mekel, musisi lainnya. Menurutnya, Ganjar sudah sangat mengerti dan menguasai beberapa subjek penting yang menyangkut industri kreatif.

"Jadi kita sangat senang bisa bertemu dan benar-benar semakin yakin bahwa Pak Ganjar adalah figur yang sangat tepat untuk melanjutkan program-program dari Pak Jokowi, khususnya meningkatkan kehidupan insan-insan kreatif Indonesia dan membangun industri kreatif ke arah yang jauh lebih baik," ucapnya.

"Memang Pak Ganjar adalah tempat berlabuh kami para musisi dan pelaku industri kreatif. Beliau memahami persoalan sekaligus memberikan solusi. Kami yakin hanya mas Ganjar yang bisa menyelesaikan ini," timpal Anang Hermansyah.

Sementara itu, Ganjar mengatakan ada beberapa hal yang menjadi topik pembicaraan bersama Insan kreatif tanah air itu. Seperti hilirasi industri digital, data musisi, data lagi, royalti, penegakan hukum dan lainnya.

"Tentu ini yang penting untuk kita bereskan. Kalau itu bisa, maka Industri kreatif, khususnya para seniman dan musisi ini akan tumbuh, karena banyak seniman hebat di Tanah Air kita ini," ucapnya.

Ganjar mengajak para musisi dan pelaku industri kreatif memberikan masukan.

Aturan beberapa hal terkait itu, lanjut Ganjar, sebenarnya sudah ada, jadi tidak perlu regulasi baru tapi disosialisasikan dan dilaksanakan.

"Mudah-mudahan ini kita jadinya sebagai sebuah komitmen untuk bisa melaksanakan itu. Sambil saya juga minta kepada mereka untuk bersama memperbaiki sistem agar ini benar-benar bisa kita kelola dengan baik," ucapnya.

