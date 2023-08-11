Sales Promotion Girl (SPG) atau usher tak bisa dipisahkan dengan ajang pameran. Termasuk pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (10/8/2023).

Mereka berdiri di antara deretan mobil untuk membantu pengunjung yang tertarik membeli kendaraan. Tentunya kehadiran sejumlah SPG ini menjadi magnet para pecinta otomotif. Selain melihat mobil edisi terbaru, para pengunjung juga akan dimanjakan pesona dan keramahan para Sales Promotion Girl (SPG) ini.

