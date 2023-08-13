Solo menghijau. Kota budaya dan penuh sejarah ini menjadi salah satu kota yang menjadi saksi gelaran Group Ride Indonesia (GRI) ke-11, Minggu (13/8/2023).

"Daya tarik Solo memang luar biasa," kata Group Leader GFNY Indonesia, M. Mahful,"start dan finish GRI ke-11 dekat dengan Pura Mangkunegaran, Keraton Surakarta Hadiningrat, Benteng Vastenburg, Pasar Klewer, Kampung Batik Laweyan, dan banyak tempat bersejarah dan pusat budaya lainnya."

Dengan rute Amaris Hotel Sriwedari, Pajang, Balai Padi, Gatak, Sawit, Pengging, Kertosuro, dan kembali lagi ke Amaris, rute yang dipilih relatif 'rute damai' dan mengarah ke Kabupaten Boyolali.

"Hal lain yang menjadi catatan, Solo memiliki budaya bersepeda yang bagus. Banyak warganya menjadikan sepeda sebagai kendaraan harian alternatif," ujar Founder GFNY Indonesia, Axel Moeller. Pria asal Jerman ini menambahkan bahwa klub road bike di Solo juga cukup banyak, selain tentunya ada banyak klub sepeda onthel, MTB, hingga BMX. Toni Syarifudin, asal Solo, adalah atlet BMX Race Indonesia pertama yang menembus olimpiade, yaitu Olimpiade Rio 2016, di Brazil.

(Heru Haryono)