Miftahuddin Ramly (53) alias Pak Midun asal Batu, Jawa Timur melakukan perjalanan mengendarai sepeda akhirnya tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Pak Midun akhirnya sampai di Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah 11 hari melalukan perjalanan dari Kota Batu Malang ke Jakarta dengan menggunakan sepeda untuk mencari keadilan sekaligus menolak lupa tragedi Kanjuruhan.

Setibanya di SUGBK, Pak Midun menangis karena tidak diperbolehkan masuk membawa sepedanya yang sudah di modifikasi sebuah miniatur keranda mayat bertuliskan pesan 'Justice For Kanjuruhan'.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan)

