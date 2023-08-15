...

Kartini Perindo Gelar Seminar Bertajuk Pentingnya Pengetahuan Dampak Aborsi bagi Kesehatan Kaum Perempuan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 19:33 WIB
Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menyerahkan cinderamata untuk Dokter Penelitian Penggerak Pro-Life Universitas Oxford Dr. Calum Miller setelah menjadi naramsumber dalam seminar Kartini Perindo di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

 

Seminar Kartini Perindo sukses digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Acara ini mengangkat tema mengenai Pentingnya Pengetahuan Dampak Aborsi Bagi Kesehatan Kaum Perempuan.

 

Turut hadir Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo dan Dr. Calum Miller selaku Dokter Penelitian Penggerak Pro-Life di Universitas Oxford, Inggris.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

