Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan), dan Wakil Ketua MPR Yandri Susanto (kanan) dan Ketua MK Anwar Usman (kiri) memberikan keterangan pers usai menyampaikan pidato pada peringatan Hari Konstitusi 2023 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 MPR di Plaza Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023). MPR menyelenggarakan peringatan Hari Konstitusi 2023 dan HUT ke-78 dengan tema Pemilu 2024: Mewujudkan Demokrasi Konstitusional yang Mempersatukan Bangsa.

(Galih Pradipta/ Antara Foto)