...

Presiden Jokowi Hadiri Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR

Galih Pradipta/ Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 18:26 WIB
MPR menyelenggarakan peringatan Hari Konstitusi 2023 dan HUT ke-78.
MPR menyelenggarakan peringatan Hari Konstitusi 2023 dan HUT ke-78.
A A A

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan), dan Wakil Ketua MPR Yandri Susanto (kanan) dan Ketua MK Anwar Usman (kiri) memberikan keterangan pers usai menyampaikan pidato pada peringatan Hari Konstitusi 2023 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 MPR di Plaza Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023). MPR menyelenggarakan peringatan Hari Konstitusi 2023 dan HUT ke-78 dengan tema Pemilu 2024: Mewujudkan Demokrasi Konstitusional yang Mempersatukan Bangsa. 

 

(ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa) (hru)

(Galih Pradipta/ Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Inovasi dan Aksi Sosial Energi Terbarukan Berbuah Penghargaan di ICSA 2025

Inovasi dan Aksi Sosial Energi Terbarukan Berbuah Penghargaan di ICSA 2025

Pembukaan Experience Center untuk Industri Desain

Pembukaan Experience Center untuk Industri Desain

Cari Berita Lain Di Sini