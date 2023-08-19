...

Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, KPK Geledah Kantor Kemnaker

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 19 Agustus 2023 05:59 WIB
KPK menggeledah Kantor Kemnaker di salah satu unit yang membidangi Pekerja Migran Indonesia terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI.
KPK menggeledah Kantor Kemnaker di salah satu unit yang membidangi Pekerja Migran Indonesia terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI.
Kabiro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai dilakukan penggeledahan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) oleh KPK di depan Gedung A, Kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (18/8/2023). 

 

KPK menggeledah Kantor Kemnaker di salah satu unit yang membidangi Pekerja Migran Indonesia terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI. 

 

(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom) (hru)

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

