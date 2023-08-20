Sejumlah pelajar mengamati informasi-informasi yang dipamerkan dalam Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (Ferbi) di Istora Senayan, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Bank Indonesia menghadirkan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2023, sebagai persembahan HUT RI ke-78.FERBI merupakan ajang edukasi uang Rupiah, sebagai perhelatan yang dipersembahkan bagi seluruh khalayak untuk mencintai, bangga, dan memahami NKRI melalui apresiasi terhadap uang Rupiah.

(Arif Julianto/okezone)