Bank Indonesia Selenggarakan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia 2023

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 20 Agustus 2023 06:00 WIB
Bank Indonesia menghadirkan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia FERBI 2023.
Sejumlah pelajar mengamati informasi-informasi yang dipamerkan dalam Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (Ferbi) di Istora Senayan, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (19/8/2023). 

 

Bank Indonesia menghadirkan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2023, sebagai persembahan HUT RI ke-78.FERBI merupakan ajang edukasi uang Rupiah, sebagai perhelatan yang dipersembahkan bagi seluruh khalayak untuk mencintai, bangga, dan memahami NKRI melalui apresiasi terhadap uang Rupiah.

 

(Arif Julianto/okezone)

