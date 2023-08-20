Sejumlah kendaraan melintas di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (20/8/223). Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) resmi mengalami penyesuaian tarif alias naik pada hari ini. Tarif baru berlaku pada 20 Agustus 2023 pukul 00.00 WIB.

Penyesuaian tarif ini sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 854/KPTS/M/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi. Berikut penyesuaian tarif ruas Tol Jagorawi: Gol I: Rp 7.500, yang semula Rp 7.000



Gol II: Rp 12.000, yang semula Rp 11.500



Gol III: Rp 12.000, yang semula Rp 11.500



Gol IV: Rp 17.000, yang semula Rp 16.000



Gol V: Rp 17.000, yang semula Rp 16.000.

(Aldhi Chandra Setiawan)