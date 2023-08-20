...

Tarif Tol Jagorawi Resmi Naik Hari Ini, Berikut Daftar Harganya

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 20 Agustus 2023 16:37 WIB
Sejumlah kendaraan melintas di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (20/8/223). Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) resmi mengalami penyesuaian tarif alias naik pada hari ini. Tarif baru berlaku pada 20 Agustus 2023 pukul 00.00 WIB.

Penyesuaian tarif ini sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 854/KPTS/M/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi.

 

Berikut penyesuaian tarif ruas Tol Jagorawi: 

 

 

  • Gol I: Rp 7.500, yang semula Rp 7.000
  • Gol II: Rp 12.000, yang semula Rp 11.500
  • Gol III: Rp 12.000, yang semula Rp 11.500
  • Gol IV: Rp 17.000, yang semula Rp 16.000
  • Gol V: Rp 17.000, yang semula Rp 16.000.

(Aldhi Chandra Setiawan)

