Blue Bird Manfaatkan Panel Surya untuk Keberlanjutan Lingkungan

Heru Haryono, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 10:15 WIB
PT Blue Bird Tbk telah siap mengoptimalkan panel surya pintar dengan daya sebesar 215,6 kWp.
Petugas berada di atas bengkel yang mengunakan panel surya di Kantor Pusat Blue Bird di Mampang, Jakarta Selatan, 13 Juni 2023.  PT Blue Bird Tbk berkomitmen menjalankan operasional bisnis yang mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengimplementasikan penggunaan energi baru terbarukan.

 

PT Blue Bird Tbk telah siap mengoptimalkan panel surya pintar dengan daya sebesar 215,6 kWp yang diproyeksikan dapat mereduksi lebih dari 2.000 ton emisi karbon per tahun.

 

Di usia yang telah menyentuh 51 tahun Bluebird berupaya memberikan dampak positif yang lebih luas untuk mewujudkan misi berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri melalui perbaikan kualitas lingkungan hidup. Implementasi panel surya ini sejalan dengan komitmen visi keberlanjutan Bluebird pada pilar BlueSky dengan agenda utama 50:30 atau pengurangan emisi hingga 50 persen pada tahun 2030.

 

Wakil Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto (Andre) Djokosoetono menyampaikan bahwa, inisiatif perusahaan dalam menggunakan energi surya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas lingkungan yang telah lebih dulu dilakukan dengan adopsi kendaraan ramah lingkungan dan implementasi inisiatif 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).

(Heru Haryono)

