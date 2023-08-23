...

Ikan Aceh Diekspor ke Jepang hingga Amerika

Ampelsa/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 23 Agustus 2023 16:08 WIB
Nelayan membongkar muatan ikan saat pendaratan.
Pedagang mengikuti lelang ikan di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera.
A A A

Pedagang mengikuti lelang ikan di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Rabu (23/8/2023). 

 

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Aceh mencatat ekspor perikanan Aceh hingga Agustus 2023 mencapai 199 ton dengan negara tujuan Jepang, Malaysia, Amerika, China, Singapura, Uni Emirat Arab, Thailand dan diprediksi ekspor perikanan tahun ini akan meningkat dibanding dengan realisasi ekspor perikanan tahun 2022 sebanyak 281 ton. 

 

(ANTARA FOTO/Ampelsa/tom) (hru)

(Ampelsa/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini