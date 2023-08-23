Pedagang mengikuti lelang ikan di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Rabu (23/8/2023).

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Aceh mencatat ekspor perikanan Aceh hingga Agustus 2023 mencapai 199 ton dengan negara tujuan Jepang, Malaysia, Amerika, China, Singapura, Uni Emirat Arab, Thailand dan diprediksi ekspor perikanan tahun ini akan meningkat dibanding dengan realisasi ekspor perikanan tahun 2022 sebanyak 281 ton.

