Areal Persawahan Mulai Menyusut di Padang

Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 26 Agustus 2023 13:22 WIB
Sejumlah petani memindahkan benih padi di areal persawahan Kuranji, Padang.
Pekerja melintas di lokasi pembangunan perumahan di areal persawahan Koto Tangah, Padang.
Sejumlah petani memindahkan benih padi di areal persawahan Kuranji, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (26/8/2023). 

 

Berdasarkan data Dinas Pertanian Padang, selama tujuh tahun terakhir areal persawahan di kota itu terus mengalami penyusutan sebanyak 1.218 ha, yakni dari 6.418 ha menjadi 5.200 ha pada tahun 2023 seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang kemudian berimbas pada alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan atau permukiman. 

 

