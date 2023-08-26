Sejumlah petani memindahkan benih padi di areal persawahan Kuranji, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (26/8/2023).

Berdasarkan data Dinas Pertanian Padang, selama tujuh tahun terakhir areal persawahan di kota itu terus mengalami penyusutan sebanyak 1.218 ha, yakni dari 6.418 ha menjadi 5.200 ha pada tahun 2023 seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang kemudian berimbas pada alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan atau permukiman.

(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/tom) (hru)

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)