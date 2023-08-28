Sejumlah penonton menyaksikan pertandingan Timnas basket Spanyol melawan Timnas basket Brasil pada penyisihan Grup G FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Tak hanya digandrungi para pria, olahraga basket juga digandrungi para wanita terlihat hadirnya suporter cantik di pertandingan tersebut.

Sementara, menurut data Panitia Pelaksana Lokal (LOC) FIBA World Cup 2023, sebanyak 12.091 penonton memadati venue indoor termegah di Indonesia tersebut untuk menyaksikan keberhasilan Kanada menaklukkan Prancis dalam laga Grup H pada Jumat (25/8).

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/Spt) (hru)