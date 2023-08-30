...

Waduk Cacaban Kabupaten Tegal Mulai Surut

Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 30 Agustus 2023 08:00 WIB
Sejumlah nelayan menjaring ikan di Waduk Cacaban yang airnya mulai menyusut.
Sejumlah perahu nelayan bersandar di pinggir Waduk Cacaban.
Sejumlah perahu nelayan bersandar di pinggir Waduk Cacaban yang airnya mulai menyusut di Desa Karanganyar, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023).

 

Volume air Waduk Cacaban untuk mengairi sekitar 7.000 hektar persawahan itu sejak lima bulan terakhir menyusut drastis dari normal 50 juta meter kubik menjadi 7,3 juta meter kubik sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya pasokan air untuk mengairi areal persawahan di wilayah Pantura. 

 

(ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/tom) (hru)

(Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO)

