Aldi Taher dan sejumlah kru dan pengisi acara menggelar gladi resik pada Launching iNews Media Group dan malam puncak ajang penghargaan bergengsi Indonesia Awards 2023 yang akan digelar pada Kamis 31 Agustus 2023, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Acara yang dinanti-nantikan ini akan menjadi sorotan utama, menghargai dedikasi dan prestasi para insan pemberitaan, olahraga dan hiburan di seluruh negeri. Indonesia Awards 2023 merupakan puncak apresiasi tertinggi bagi mereka yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam dunia pemberitaan, olahraga dan hiburan. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras dan komitmen mereka dalam membawa informasi, hiburan serta semangat bagi masyarakat. Para pemenang dalam setiap kategori nominasi, yakni Atlet Terfavorit, Pelatih Berprestasi Terfavorit, Selebritis Terfavorit dan Konten Kreator Terfavorit akan diumumkan berdasarkan hasil voting pemirsa.

Indonesia Awards 2023 dan Launching iNews Media Group menggambarkan komitmen tak henti-hentinya dalam menghadirkan berita yang kredibel, liputan olahraga yang mendalam dan hiburan yang menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, iNews Media Group siap menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita-berita berkualitas dan konten-konten menarik enam grup media besar, yaitu Okezone Group, SINDOnews Group, iNews Group, idxchannel Group, Celebrities Group, dan Sports Group. Setiap grup terdiri dari gabungan 4 platform media sekaligus yaitu media online, TV, radio, serta media sosial.

Acara ini pun akan dimeriahkan oleh bintang-bintang kenamaan tanah air yakni Via Vallen, Armand Maulana, Salma Idol, Aldi Taher, Darak Badarak, Cassidy Lee. Serta dipandu oleh Cak Lontong, Robby Purba, Sere Kalina, Prabu Revolusi, Aiman Witjaksono, Tommy Tjokro dan sederet bintang tamu lainnya.

