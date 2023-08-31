...

Sungai Sagea Halmahera Tercemar Aktivitas Tambang

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2023 11:41 WIB
Nelayan melintas di Sungai Sagea yang tercemar di Desa Sagea.
Seorang nelayan mengambil ikan yang tersangkut di jaring di pinggir sungai Sagea yang tercemar.
Seorang nelayan mengambil ikan yang tersangkut di jaring di pinggir sungai Sagea yang tercemar di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (31/8/2023).

 

Sungai Sagea yang berubah warna menjadi keruh tersebut diduga akibat tercemar material tanah dari aktivitas pertambangan sehingga warga tidak bisa lagi memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari dan hasil tangkapan nelayan juga berkurang di daerah itu. 

 

(ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww) (hru)

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

