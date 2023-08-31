Seorang nelayan mengambil ikan yang tersangkut di jaring di pinggir sungai Sagea yang tercemar di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (31/8/2023).

Sungai Sagea yang berubah warna menjadi keruh tersebut diduga akibat tercemar material tanah dari aktivitas pertambangan sehingga warga tidak bisa lagi memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari dan hasil tangkapan nelayan juga berkurang di daerah itu.

(ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww) (hru)

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)