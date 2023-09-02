Relawan Prabowo di Bumi Lancang Kuning Propinsi Riau telah Berhasil Menangkan Prabowo 2019 dengan 61% menyatakan berhenti mendukung Prabowo dan pindah dukungan ke Ganjar Pranowo pada Pemilu Presiden 2024.

Ratusan Relawan Prabowo ini bercerita jika mereka dikejar-kejar aparat tahun 2019 demi memenangkan Prabowo. Dan berhasil meraih kemenangan Mutlak di Propinsi Riau.

Kini Mereka berasal dari Berbagai Simpul Relawan yaitu Dumai, Meranti, Siak, Bengkalis, Rokan Hulu, Kuansing, Pekanbaru. Mereka Membentuk TIM Pemenangan untuk Ganjar bernama Pejuang GP24 Provinsi Riau.

“Riau kaya dengan Sumber Daya Alam, minyak, sawit, kopi, gas, tapi masih banyak sekali rakyat miskin, Atas dasar itu kami optimis, dengan kemampuan dan latar belakang Ganjar kaya Pengalaman DPR, kepala daerah, mengerti cara memajukan Provinsi Riau ,” kata Datok Wan MHD Sabri, Saudara Melayu Penjuang inti GP24 Provinsi Riau .

Hal senada juga diungkapkan guru sekaligus Pengurus Ikatan Pemuda Islamiyah Pekanbaru, Abdul Gafur S. Ag. Merupakan Penggerak Utama Prabowo 2019, kita menyatakan optimistis, jika Ganjar menang maka Provinsi Riau semakin maju. Begitu juga dengan kesejahteraan guru.

Sementara itu, Dede Efendi Ketua BEM Institut Kesehatan Payungmu Negeri mengungkapkan, pada pemilu 2019, dirinya adalah pendukung loyal Prabowo. Namun, pemilu 2024, Suhendri memutuskan masuk dalam tim inti Pejuang untuk pemenangan Ganjar. “Saat itu saya hanya pendukung, tapi saya ikut serta mengajak banyak masyarakat untuk memilih Prabowo, dan kali ini saya memutuskan menjadi tim untuk Ganjar,” jelasnya.

Masyarakat di Provinsi Riau masih membutuhkan lapangan pekerjaan, program bansos, peningkatan IPM, serta penuntasan infrastruktur di setiap wilayah, rumah layak huni dan layanan Kesehatan yang memadai, tutup Datuk Wan.

Berbekal pengalaman dan kesolidan relawan pada 2019, GP24 yakin mampu mengantarkan Gubernur Jateng ini meraup suara terbanyak di Riau. Pada Pemilu 2019, GP24 yang sebelumnya adalah pendukung Prabowo dengan sebutan PS19, sukses mengantarkan Prabowo meraup suara maksimal di Riau, yaitu 61,28 persen suara atau sebanyak 1.973.298 suara.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Provinsi Riau pada Pemilu 2024 sebanyak 4.732.174 jiwa, yang tersebar di 1.862 desa dan kelurahan dengan 172 kecamatan se-Provinsi Riau. Dengan rincian 2.399.163 jiwa laki-laki dan 2.333.011 jiwa Perempuan.

(ANTARA FOTO/Rony Muharrman/hp) (hru)

(Rony Muharrman/ANTARA FOTO)