Siti Atikoh Supriyanti dan Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo, serta 500 pelari dari berbagai komunitas lari di Jawa Tengah mengikuti event '10 Tahun Farewell Fun Run with Mbak Atikoh' di Stadion Jatidiri, Kota Semarang pada Sabtu (2/9/2023).

Atikoh mengatakan, kegemarannya dalam berolahraga khususnya lari merupakan cara untuk mencintai diri sendiri dan menjalin ikatan silaturahmi antar sesama pelari di berbagai daerah.

"Lari itu kan bagian dari saya mencintai diri sendiri, termasuk juga bertemu dengan teman-teman sesama hobi lari. Perjalanan cukup jauh karena saya 10 tahun di Semarang, kebetulan tanggal 5 kita sudah mulai pindah jadi karena runner, bukan perpisahan ya tapi farewell dilakukan juga dengan berlari agar tetap sehat," ujar Atikoh didampingi Ganjar.

Dengan menempuh jarak lari 11 kilometer dari Stadion Jatidiri dan mengitari Kecamatan Gajahmungkur, para pelari tampak sangat antusias dan bersemangat berlari bersama Atikoh dan Ganjar.

Penyelenggaraan ajang 10 Tahun Farewell Fun Run with Mbak Atikoh itu pun sebagai bentuk kecintaan dan apresiasi dari komunitas lari untuk Ganjar dan Atikoh yang telah memimpin dan membawa perubahan yang baik untuk Jawa Tengah.

"Sedih juga karena nanti pasti saya akan merindukan rute lari yang ada di Semarang. Karena hampir setiap hari kalau kondisi kita memang lagi bisa, saya sama Mas Ganjar itu keliling Semarang, jadi ada suasana haru juga," kata Atikoh.

Pada kesempatan yang sama, Ganjar menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelari dan komunitas lari yang telah mengantar hari-hari terakhir sebelum purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September mendatang.

Ganjar pun berpesan kepada seluruh pelari dan komunitas lari untuk terus menjaga semangat dan kekompakkan, serta menyebarkan nilai-nilai gaya hidup sehat ke masyarakat.

"Mudah-mudahan ini bagian kekompakkan kawan-kawan pelari yang selalu menjaga stamina, yang selalu olahraga dan selalu dalam ikatan persaudaraan yang luar biasa. Kami senang, bangga, diantarkan mereka menyelesaikan tugas dengan lari," ucap Ganjar.

Seperti diketahui, Ganjar dan Atikoh dikenal sebagai pasangan yang kompak, harmonis dan selalu menyebarkan semangat gaya hidup sehat dengan olahraga, khususnya lari.

Meski tak mengikuti event besar, keduanya tetap menjalani gaya hidup sehat dengan rutin lari pagi di Semarang dan daerah lainnya yang sedang dikunjungi.

Ganjar dan Atikoh pun dianggap menjadi inspirasi bagi para atlet dan seluruh pecinta olahraga yang menjalani hidup dengan positif dan selalu penuh semangat.

(MPI)