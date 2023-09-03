Para pemain Liverpool melakukan selebrasi usai Mohamed Salah mencetak gol ke gawang Aston Villa dalam laga lanjutan Liga Inggris di Anfield, Minggu (3/9/2023).

Dalam pertandingan tersebut The Reds menang telak dengan skor 3-0, gol Liverpool dicetak oleh Dominik Szoboszlai menit ke-3, gol bunuh diri Matty Cash menit ke-22 dan Mohamed Salah meit ke-55.

Dengan kemenangan ini Liverpool berada diperingkat ketiga dengan 10 poin, sedangkan Aston Villa berada diperingkat 11 dengan enam poin.

(Foto: Reuters) (hru)

(Reuters)