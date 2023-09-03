...

Selebrasi Pemain Liverpool Menang Telak Atas Aston Villa di Anfield

Reuters, Jurnalis · Minggu 03 September 2023 22:10 WIB
Liverpool menang telak dengan skor 3-0.
Liverpool menang telak dengan skor 3-0.
Liverpool menang telak dengan skor 3-0.
A A A

Para pemain Liverpool melakukan selebrasi usai Mohamed Salah mencetak gol ke gawang Aston Villa dalam laga lanjutan Liga Inggris di Anfield, Minggu (3/9/2023).

 

Dalam pertandingan tersebut The Reds menang telak dengan skor 3-0, gol Liverpool dicetak oleh Dominik Szoboszlai menit ke-3, gol bunuh diri Matty Cash menit ke-22 dan Mohamed Salah meit ke-55.

 

Dengan kemenangan ini Liverpool berada diperingkat ketiga dengan 10 poin, sedangkan Aston Villa berada diperingkat 11 dengan enam poin.

 

(Foto: Reuters) (hru)

(Reuters)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana Sidang Tatap Muka Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba

Suasana Sidang Tatap Muka Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba

Aksi Teatrikal Soroti Ancaman Deforestasi PSN di Merauke

Aksi Teatrikal Soroti Ancaman Deforestasi PSN di Merauke

Kinerja APBN November 2025 Catat Defisit Rp560,3 Triliun

Kinerja APBN November 2025 Catat Defisit Rp560,3 Triliun

Cuaca Buruk, Hujan Deras Guyur Jabodetabek

Cuaca Buruk, Hujan Deras Guyur Jabodetabek

Laporan 25 Hits of 2025, Grab Soroti Perubahan Perilaku Konsumen

Laporan 25 Hits of 2025, Grab Soroti Perubahan Perilaku Konsumen

Forum Edukasi Kesehatan Gusi di IHF 2025

Forum Edukasi Kesehatan Gusi di IHF 2025

Restitusi Rp247 M Dipersoalkan, Ahli Sebut CMNP Terancam Penalti Pajak

Restitusi Rp247 M Dipersoalkan, Ahli Sebut CMNP Terancam Penalti Pajak

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Cari Berita Lain Di Sini