Dampak Kemarau di Lombok Warga Diimbau Tingkatkan Kewaspadaan

Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 04 September 2023 13:36 WIB
Seorang warga menggiring ternak sapinya melintasi sungai yang airnya menyusut.
Seorang warga menggiring ternak sapinya melintasi sungai yang airnya menyusut.
Seorang warga menggiring ternak sapinya melintasi sungai yang airnya menyusut di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Senin (4/9/2023). 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) NTB merilis, curah hujan di wilayah NTB pada dasarian III Agustus 2023 terpantau dalam kategori rendah (0 - 20 mm/das) di seluruh wilayah NTB sehingga masyarakat diimbau agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran hutan, lahan dan kekeringan yang umumnya terjadi selama puncak musim kemarau. 

 

(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/nym) (hru)

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)

