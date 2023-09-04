Business Manager MNC Asset Management, Annafrid Nikijuluw saat memberikan edukasi literasi dan inklusi keuangan kepada mahasiswa pada acara kegiatan Diklat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Univeristas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (4/9/2023).

PT MNC Asset Management terus memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada generasi muda. Kali ini MNC Asset ikut serta dalam Diklat Ekonomi bertajuk "Meneropong Peluang Pertumbuhan Ekonomi dengan Menanamkan Jiwa Enterpreneurship yang Kreatif dan Inovatif di Era 5.0" yang digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) .

Business Manager MNC Asset Management, Annafrid Nikijuluw mengatakan, sebagai pelaku jasa keuangan, MNC Asset memiliki kewajiban untuk memberikan inklusi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat.