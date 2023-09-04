Para pemain Inter Milan melakukan selebrasi saat bertanding melawan Fiorentina dalam laga lanjutan Liga Italia Serie A di Giuseppe Meazza, Minggu (3/9/2023).

Inter Milan menang dengan skor telak 4-0, gol dicetak oleh Marcus Thuram menit ke23, Lautaro Martinez menit ke-57 dan 73, Hakan Calhanoglu menit ke-58 melalui titik penalti.

Dengan kemenangan ini Inter Milan berada dipuncak klasemen dengan raihan 9 poin, sedangkan Fiorentina berada diperingkat ke-8 dengan raihan 4 poin.

(Foto: Reuters) (hru)

(Reuters)